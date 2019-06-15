«Ээээээээ»: гениальное интервью Марадоны
Испанские журналисты признались, что такое интервью Диего Марадоны они не забудут никогда в жизни.
© Видео: ESPN FC, Twitter © Фото: ESPN FC, Twitter
Диего Марадона дал, вероятно, самое содержательное интервью в своей карьере.
«Мы никогда не забудем это вдохновляющее послематчевое интервью», - написал в на своей странице в Twitter ESPN FC.
Журналисты предположили, что, находясь в Мексике, Марадона стал чаще смотреть матчи местной Премьер-лиги, а также пристально изучил чемпионат и теперь знает о нем гораздо больше.
На вопрос о том, что он думает об уровне мексиканской лиги, Диего Марадона смог ответить только протяжное «ээээээээ», которое длилось больше десяти секунд.
Напомним, Марадона тренирует мексиканскую команду «Дорадос де Синалоа».