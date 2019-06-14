Кокорин и Мамаев остались без трансферной стоимости

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев потеряют в цене, пока отбывают свои сроки за совершенные правонарушения. Сайт Transfermarkt решил оставить игроков без трансферной стоимости, обнулив ее с 14 июня.

Таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин потеряет в стоимости 7,5 миллионов евро, а полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев - 4 миллиона евро.

Известно и о других футболистах РПЛ, которые потеряют в цене. Так, стоимость Алана Дзагоева (ЦСКА) понизится на 5 миллионов евро, на 2 миллиона евро уменьшится стоимость Игоря Акинфеева (ЦСКА) и на 1,5 миллиона - Федора Смолова («Локомотив»).

13 июня Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина о драках в центре столицы. Кокорин и его брат Кирилл должны провести один год и шесть месяцев в колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий - один год и пять месяцев заключения. Учитывая, что большую часть сроков футболисты уже пробыли в СИЗО, Новый 2020-й год они должны встречать уже свободе.