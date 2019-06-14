Сборная России показала фильм в годовщину начала ЧМ-2018
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи принимали 11 городов.
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Национальная команда России по футболу выпустила фильм в честь годовщины чемпионата мира-2018. Об этом сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.
В киноленте футболисты, выступавшие на чемпионате мира-2018, делятся своими воспоминаниями и впечатлениями об одном из главных спортивных событий минувшего, 2018-го, года.
Игры мундиаля проходили в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018-го. На мировом турнире российская национальная команда прошла в четвертьфинал, обыграв сборную Испании. Победителями первенства стали французы.