Сборная России по футболу поднялась в рейтинге FIFA
Национальная российская футбольная команда под руководством Станислава Черчесова набрала 1436 очков.
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Сборная России по футболу поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге FIFA, об этом сообщается на официальном сайте организации.
Лидером стала сборная Бельгии, на втором месте - команда Франции, а замыкают тройку бразильцы. Всем трем командам удалось сохранить те же позиции, что и в 2018 году.
Национальная команда России одержала победы в двух последних встречах отборочного турнира к чемпионату Европы- 2020, обыграв Сан-Марино со счетом 9:0 и Кипр со счетом 1:0.
В отборочной группе I россияне занимают вторую позицию, первой идет сборная Бельгии.
Путевки на чемпионат Европы-2020 получат те национальные команды, которые займут две первые строчки в турнирной таблице своей группы.