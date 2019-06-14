Сборная России по футболу поднялась в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге FIFA, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Лидером стала сборная Бельгии, на втором месте - команда Франции, а замыкают тройку бразильцы. Всем трем командам удалось сохранить те же позиции, что и в 2018 году.

Национальная команда России одержала победы в двух последних встречах отборочного турнира к чемпионату Европы- 2020, обыграв Сан-Марино со счетом 9:0 и Кипр со счетом 1:0.

В отборочной группе I россияне занимают вторую позицию, первой идет сборная Бельгии.

Путевки на чемпионат Европы-2020 получат те национальные команды, которые займут две первые строчки в турнирной таблице своей группы.