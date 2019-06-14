Тарасенко использовал Кубок Стэнли, как колыбель для сына

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко показал необычный способ использования завоеванного его командой почетного хоккейного трофея - Кубка Стэнли. Российский форвард опубликовал фото в соцсети, на котором изображен его новорожденный сын, мирно спящий в чаше. Ребенок у хоккеиста родился 7 июня. Это уже третий сын в семье Тарасенко и его жены Яны.

Клуб NHL «Сент-Луис Блюз» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв «Бостон» со счетом 4:3 в серии плей-офф. Российский форвард в матче провел на льду почти 15 минут и отдал результативную передачу. Тарасенко - первый воспитанник «Сибири», который выиграл Кубок Стэнли.

По традиции, появившейся в 1995 году, каждый член команды, которая победила в серии плей-офф NHL, проводит день с Кубком Стэнли. Награду привозят в родной город игрока, где он использует кубок, как ему захочется.