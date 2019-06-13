«Сент-Луис» впервые стал обладателем Кубка Стэнли

В решающем матче финальной серии NHL «Сент Луис» обыграл «Бостон» и впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счетом 4:1.

Шайбы в команде победителей забросили Райан О'Райлли, Алекс Пьетранджело. Также отличились Брэйден Шенн, забивший после голевой передачи российского нападающего Владимира Тарасенко, и Закари Санфорд.

Автором единственного гола за «Бостон» стал Мэтт Гжельчик.

Так, «Сент Луис», вступивший в NHL в 1967 году, впервые выиграл почетный трофей и в первый раз за 50 лет вышел в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги.