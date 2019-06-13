Чемпионку мира уволили из Федерации гимнастики США за мем

Американскую гимнастку Терин Хамфри, чемпионку мира 2003 года, исключили из Федерации гимнастики США из-за публикации мема в социальной сети. Об этом пишет KSHB.

«То, что чемпионы считают тренировками, обычные люди считают насилием», - говорилось в ее посте.

Мем с данным содержанием вызвал у читателей и в спортивном сообществе волну возмущения и негодования в связи с тем, что в Штатах гимнастика в последнее время подверглась крупным скандалам, связанным с сексуальными домогательствами и насилием. Хамфри отметила, что после этой публикации не нее посыпались угрозы и обещания сжечь ее дом.

Девушка пояснила, что имела в виду лишь тренировки, поэтому не думала, что ее могут понять как-то иначе.

«Я говорила только о собственном опыте. Каждый день я чувствовала боль и усталость. Когда я публиковала этот мем, я имела в виду только тренировки. Я даже не думала о том, что его могут воспринять как-то иначе», - написала гимнастка.

Весной нынешнего года более полусотни женщин в США подали иск против Национального олимпийского комитета за неспособность предотвратить насилие со стороны бывшего женского врача сборной по гимнастике Лари Нассара, сидящего в тюрьме на данный момент. Его приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства к воспитанницам и хранение детской порнографии.