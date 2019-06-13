Сын бывшего хоккеиста сборной РФ зарезал мать на глазах младшего брата

Старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова зарезал его жену Ирину Соколову, сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в четверг, 13 июня, в частном доме спортсмена в поселке Романовка Всеволожского района районе Ленинградской области.

Предположительно, убийство совершил 18-летний Максим. Юноша напал на родную мать на глазах у своего младшего брата Арсения. После этого молодой человек попытался покончить с собой.

По словам 15-летнего Арсения, его брат вбежал в дом с ножом и заявил, что убьет его. После этого он якобы нанес несколько ударов ножом Ирине. Арсений просил помощи у соседей, но было уже поздно, женщину спасти не удалось.

Сейчас предполагаемый убийца лежит в реанимации с колото-резанными ранами. Максим Соколов-младший играет в хоккей за СКА-1946.