Приговор Кокорину и Мамаеву изменили из-за стула

Московский городской суд пересмотрел приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину только в одном моменте: стул теперь официально признан оружием, с помощью которого избили чиновника Дениса Пака. Об этом говорится в решении апелляционной инстанции.

Новый приговор в части наказания ничем не отличается от старого: Кокорины получили по 1,5 года колонии, Александр Протасовицкий и Павел Мамаев - на месяц меньше. Только добавлено уточнение, что их действия в эпизоде с главой департамента Минпромторга Денисом Паком квалифицированы не просто по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство»), а по пункту «а» этой же части - то есть «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

По решению первой инстанции - Пресненского суда столицы - стул должны были уничтожить как вещдок. В настоящее время предмет интерьера находится в кабинете дознавателя. При этом никто не может сказать наверняка, тот ли это самый стул, которым били Пака.

Менеджер кафе Александр Копылов, который проходил по уголовному делу свидетелем, в разговоре с дознавателем затруднился указать, какой стул использовал футболист «Зенита» при избиении Пака. Поэтому следствие изъяло из заведения случайный стул.