Названо имя самого дорогого футболиста в мире

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе признан самым дорогостоящим игроком в мире. Исследовательский центр CIES Football Observatory оценил его стоимость в 252 миллиона евро.

На второй строчке рейтинга расположился форвард английского «Ливерпуля» и национальной команды Египта Мохамед Салах, трансферная стоимость которого составляет 219,6 миллионов евро.

Полузащитник «Манчестер Сити» и команды Англии Рахим Стерлинг занимает третье место. За него готовы заплатить 207,8 миллионов евро.

В первую пятерку также вошли аргентинец из испанской «Барселоны» Лионель Месси, который оценивается в 167,4 миллиона евро, и Джейдон Санчо, играющий за дортмунскую «Боруссию», стоимостью в 159,4 миллиона евро.

Любопытно, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» стал только 20-м (118,1 миллион евро).