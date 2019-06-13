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Названо имя самого дорогого футболиста в мире

Андрей Аркадьев
17:39 13.06.2019
Центр CIES Football Observatory провел исследование по самым дорогим футболистам в мире.
Названо имя самого дорогого футболиста в мире
© Фото: Panoramic, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе признан самым дорогостоящим игроком в мире. Исследовательский центр CIES Football Observatory оценил его стоимость в 252 миллиона евро.

На второй строчке рейтинга расположился форвард английского «Ливерпуля» и национальной команды Египта Мохамед Салах, трансферная стоимость которого составляет 219,6 миллионов евро.

Полузащитник «Манчестер Сити» и команды Англии Рахим Стерлинг занимает третье место. За него готовы заплатить 207,8 миллионов евро.

В первую пятерку также вошли аргентинец из испанской «Барселоны» Лионель Месси, который оценивается в 167,4 миллиона евро, и Джейдон Санчо, играющий за дортмунскую «Боруссию», стоимостью в 159,4 миллиона евро.

Любопытно, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» стал только 20-м (118,1 миллион евро).

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