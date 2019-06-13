Кокорину и Мамаеву вынесли новый приговор, повторяющий прежний

Московский государственный суд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина о драках в центре столицы.

Суд отменил приговор Пресненского суда. Отмечается, что апелляция стороны защиты отклонена, а апелляционное представление прокуратуры удовлетворено.

По решению Мосгорсуда, Кокорин и его брат Кирилл в колонии общего режима должны провести один год и шесть месяцев. Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому назначен срок наказания в виде одного года и пяти месяцев заключения. Таким образом, сроки наказания предыдущего приговора остались без изменений.

Напомним, в октябре прошлого года Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого арестовали по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Пресненским судом приговор был вынесен восьмого мая.