Мамаеву с Кокориным отменили приговор

Московский городской суд отменил российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину приговор и постановил новый - такой же, но с добавлением пункта А в части 1 статьи 213 Уголовного кодекса России. Сроки наказания остались те же, сообщает РИА Новости.

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела об участии в двух потасовках в Москве.

После проведенного расследования суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаеву и Протасовицкому суд назначил наказание в виде 1 года и 5 месяцев.