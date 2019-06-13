«Это позор»: Мамаев о процессе по делу о драках в Москве

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выступили в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции по поводу своего дела.

Адвокаты настаивали, что в деле спортсменов нет состава преступления по 213-й статье УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда.

«Хотелось бы, все, что здесь происходит, вы, как все люди, отвечающие за судьбы людей, основывались на уголовном кодексе», - заявил Кокорин. «Все, что тут происходит и было в Пресненском суде, - это позор. Уверен на 1000%, что и сегодня ничего не изменится, это просто очередное шоу для нас и для телевидения», - сказал Мамаев.

В суде также выступил и друг футболистов, который вместе с ними участвовал в драках в октябре прошлого года.

«За восемь месяцев хотел бы увидеть, что у нас в стране есть справедливость, хотел бы не чего-то сверхъестественного, а справедливого решения от вас», - заявил он.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела об участии в двух драках в центре Москвы. После расследования им вынесли приговор о реальных сроках лишения свободы. Восьмого мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Протасовицкому и Мамаеву суд назначил наказание в виде 1 года и 5 месяцев.