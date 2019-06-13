Легенды российского футбола выиграли матч против звезд UEFA

В Санкт-Петербурге состоялся показательный матч между командами легенд UEFA и звезд сборной России. Встреча прошла в День России и дала обратный отсчет времени до начала юбилейного Евро-2020, который стартует ровно через год.

Товарищеский поединок завершился победой команды хозяев после серии пенальти, так как в основное время счет в игре был равный - 16:16.

Среди легенд UEFA на поле сражались бывший защитник сборной Италии и «Барселоны» Джанлука Дзамбротта, форвард «Ювентуса» Давид Трезеге, крайний нападающий сборной Франции и «Арсенала» Робер Пирес, игрок «Реал Мадрида» и «Ливерпуля» Фернандо Морьентес и вратарь сборной России Александр Филимонов.

Российскую команду представляли вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, бывшие полузащитники Дмитрий Сычев, Роман Широков и Владислав Радимов, а также разыгрывающий литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов.

Санкт-Петербург является одним из 12 городов, которые будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.