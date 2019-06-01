«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Тоттенхэм Хотспур» в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2018/19. Встреча на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде закончилась со счетом 2:0 в пользу «красных».

Буквально через минуту после стартового свистка полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане сделал передачу в чужую штрафную, но мяч попал в руку хавбека «шпор» Мусы Сисоко. Арбитр встречи Дамир Скомина показал на точку.

Одиннадцатиметровый успешно реализовал форвард «красных» Мохаммед Салах, попутно став автором второго самого быстрого гола в истории финалов Лиги чемпионов. Мяч египтянин забил на 1.49, тогда как самый быстрый гол финалов турнира - на 51-й секунде - на счету у Паоло Мальдини.

Изменить счет в матче не удавалось ни одной, ни другой команде на протяжении почти всего времени игры. И только на 87-й минуте красивейший мяч забил вышедший на 58-й минуте вместо Роберто Фирмино нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги.

Эта победа в Лиге чемпионов стала шестой для «Ливерпуля». Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал», который выигрывал ЛЧ 13 раз и «Милан» с семью трофеями.