Спортивные страсти 45 плюс: Народная футбольная лига закрыла сезон

Народная футбольная лига закрыла очередной сезон.

В состязании принимали участие желающие старше 45 лет. На газоне ни одного профессионала - это главное условие чемпионата.

Правила предельно упростили. Здесь нет ни аутов, ни оффсайдов, замены не ограничены.

В финале встретились московский «Диалог» и алтайский «Восток». Матч закончился в пользу столичной команды.

Из года в год турнир заставляет взрослых мужчин вспомнить любимую дворовую игру. Матчи проходят по всей стране. Победителям вручается сертификат на строительство мини-футбольного поля.

Ну а завершается сезон матчем ветеранов футбола против сильнейших игроков-любителей.