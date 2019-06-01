Спортивные страсти 45 плюс: Народная футбольная лига закрыла сезон
Турнир Народной футбольной лиги выиграл прошлогодний чемпион – московская команда «Диалог».
© Видео: ТРК "Звезда"
Народная футбольная лига закрыла очередной сезон.
В состязании принимали участие желающие старше 45 лет. На газоне ни одного профессионала - это главное условие чемпионата.
Правила предельно упростили. Здесь нет ни аутов, ни оффсайдов, замены не ограничены.
В финале встретились московский «Диалог» и алтайский «Восток». Матч закончился в пользу столичной команды.
Из года в год турнир заставляет взрослых мужчин вспомнить любимую дворовую игру. Матчи проходят по всей стране. Победителям вручается сертификат на строительство мини-футбольного поля.
Ну а завершается сезон матчем ветеранов футбола против сильнейших игроков-любителей.