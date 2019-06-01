Круче только Мальдини: Салах забил второй самый быстрый мяч в истории финалов ЛЧ

Нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах, забив через минуту и 49 секунд после стартового свистка «Тоттенхэму», стал автором второго самого быстрого гола в истории финалов Лиги чемпионов.

Египтянин отличился на второй минуте встречи, реализовав пенальти, который был назначен за игру рукой защитника «шпор» Мусы Сисоко.

Автором самого быстро гола финала турнира является капитан «Милана» Паоло Мальдини, который в матче с «Ливерпулем» в 2005 году отправил мяч в сетку ворот на 51-й секунде.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2018/19 проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».