«Зенит» оправдал Лунева за дебош в аэропорту Внуково

ФК «Зенит» прокомментировал конфликт с участием вратаря клуба Андрея Лунева, который произошел в аэропорту Внуково 12 июня.

В футбольном клубе «Зенит» отметили, что инцидент с участием голкипера клуба и сборной России исчерпан.

«Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции», - пояснили в пресс-службе «Зенита» ТАСС.

Ранее директор по маркетингу и PR компании UTG, занимающейся регистрацией пассажиров во аэропорту Внуково, Михаил Ильин рассказал «Звезде», что футболист вел себя достаточно агрессивно, громко разговаривал, но сотрудникам компании не угрожал.

Голкипер Андрей Лунев выступает за сборную России с 2017 года, а за питерский футбольный клуб – с 2016 года.