Названы самые высокооплачиваемые спортсмены 2019 года

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира в текущем году. Впервые с 1990 года, когда журнал начал составлять такие рейтинги, три первые его строчки заняли футболисты.

Самым высокооплачиваемым спортсменом стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он в этом году заработал 127 миллионов долларов (из них 35 миллионов ему принесли рекламные контракты с Adidas, MasterCard и PepsiCo).

На втором месте - постоянный соперник Месси, игрок итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его доход составил 109 миллионов долларов.

Третью строчку занял нападающий французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар: его счет в этом году пополнился на 105 миллионов долларов.

Четвертое место у мексиканского боксера Сауля Альвареса. Он заработал 94 миллиона долларов. Замыкает пятерку теннисист Роджер Федерер, у которого 93,4 миллиона долларов (из них 86 миллионов долларов - доходы, заработанные не на корте).

Единственной женщиной в рейтинге является американская теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 63-е место с доходом почти в 30 миллионов долларов.