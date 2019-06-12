«Вел себя агрессивно»: во Внуково рассказали о дебоше футболиста Лунева

После инцидента в аэропорту Внуково голкипера национальной команды Андрея Лунева доставили в дежурную часть.

«С данным пассажиром, с Луневым, была ситуация такая, что пассажир громко разговаривал, вел себя достаточно агрессивно, но нашим сотрудникам не угрожал», - прокомментировал «Звезде» директор по маркетингу и PR компании UTG, которая занимается регистрацией пассажиров во Внуково, Михаил Ильин.

В отношении Лунева был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Андрей Лунев выступает за питерский клуб «Зенит» с 2016 года, а в сборной России по футболу - с 2017-го. В составе команды «Зенит» Лунев стал чемпионом страны сезона 2018/2019.