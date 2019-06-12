«Вел себя агрессивно»: во Внуково рассказали о дебоше футболиста Лунева
В отношении футболиста сборной России и футбольного клуба «Зенит» Андрея Лунева составили протокол.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
После инцидента в аэропорту Внуково голкипера национальной команды Андрея Лунева доставили в дежурную часть.
«С данным пассажиром, с Луневым, была ситуация такая, что пассажир громко разговаривал, вел себя достаточно агрессивно, но нашим сотрудникам не угрожал», - прокомментировал «Звезде» директор по маркетингу и PR компании UTG, которая занимается регистрацией пассажиров во Внуково, Михаил Ильин.
В отношении Лунева был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Андрей Лунев выступает за питерский клуб «Зенит» с 2016 года, а в сборной России по футболу - с 2017-го. В составе команды «Зенит» Лунев стал чемпионом страны сезона 2018/2019.