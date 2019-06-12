СМИ: в отношении футболиста Лунева составили протокол из-за дебоша во Внуково

В отношении вратаря национальной команды России и ФК «Зенит» Андрея Лунева составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии и дебоширил, нарушая общественный порядок, перед посадкой на рейс до Санкт-Петербурга в аэропорту Внуково. Сотрудники полиции доставили спортсмена в отделение.

Андрей Лунев выступает за питерский клуб «Зенит» с 2016 года, а ворота сборной России защищает с 2017-го.