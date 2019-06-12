Рой Джонс предложил Липницкой стать его спарринг-партнером
Фигуристка оценила шутку боксера и отметила, что хорошо боксирует.
© Видео: Emma Gadzhieva, YouTube © Фото: emma_figuristo4ka, Instagram
Знаменитый боксер Рой Джонс-Младший предложил олимпийской чемпионке 2014 года Юлии Липницкой стать его спарринг-партнером. Российская фигуристка оценила шутку и ответила, что хорошо боксирует.
«Я хорошо боксирую», - отметила россиянка.
Забавный эпизод произошел на ледовой арене «Лаура» в Москве, где сейчас проходят сборы академии фигурного катания Юлии Липницкой и Елены Ильиных. Видеозапись выложила в социальных сетях фигуристка Эмма Гаджиева.
В 2014 году Липницкая стала чемпионкой зимних Олимпийских игр в Сочи в командном турнире. Также россиянка является обладательницей серебряной награды чемпионата мира, золота чемпионата Европы 2014 года и серебра финала Гран-при 2013 года.