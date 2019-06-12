Рой Джонс предложил Липницкой стать его спарринг-партнером

Знаменитый боксер Рой Джонс-Младший предложил олимпийской чемпионке 2014 года Юлии Липницкой стать его спарринг-партнером. Российская фигуристка оценила шутку и ответила, что хорошо боксирует.

«Я хорошо боксирую», - отметила россиянка.

Забавный эпизод произошел на ледовой арене «Лаура» в Москве, где сейчас проходят сборы академии фигурного катания Юлии Липницкой и Елены Ильиных. Видеозапись выложила в социальных сетях фигуристка Эмма Гаджиева.

В 2014 году Липницкая стала чемпионкой зимних Олимпийских игр в Сочи в командном турнире. Также россиянка является обладательницей серебряной награды чемпионата мира, золота чемпионата Европы 2014 года и серебра финала Гран-при 2013 года.