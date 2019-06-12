СМИ: вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева задержали во Внуково

Вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева задержали в аэропорту Внуково, инцидент произошел 12 июня. Об этом сообщает паблик Baza.

«В линейный отдел МВД России в аэропорту Внуково поступило заявление от представителя одной из авиакомпаний, что пассажир нарушает общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции доставили гражданина в дежурную часть», - прокомментировали «Звезде» в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО

По факту произошедшего составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Инцидент случился перед посадкой на борт, следующий до Санкт-Петербурга. Как отмечает Baza, пассажиру сначала сделали замечание, а потом отказались пускать на борт.

Андрей Лунев выступает за сборную России по футболу с 2017 года, а за «Зенит» - с 2016-го.