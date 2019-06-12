Стартовала продажа билетов на финальную часть чемпионата Европы по футболу-2020

На сайте UEFA началась продажа билетов на финальную часть чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году. Прием заявок продлится ровно месяц - с 12 июня по 12 июля, на этом этапе будет распределена наибольшая часть билетов, меньшая - поступит в свободную продажу перед турниром. А кто именно сможет в итоге их приобрести, будут решать методом жеребьевки.

На сайте UEFA отмечают, что больше шансов купить билеты у тех, кто успеет подать заявку до 12 июля.

В России матчи примет Санкт-Петербург. В городе на Неве состоятся три встречи группового этапа, а также одна игра четвертьфинала. Цены на билеты на матчи группового этапа варьируются от 50 € до 185 €, желающим посетить встречу четвертьфинала придется заплатить от 75 € до 225 €.

Также игры пройдут в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме.