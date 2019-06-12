32-летняя бегунья умерла в Америке

Американская бегунья Габриель Грюнвальд умерла в 32 года от онкологии. Об этом в своем Instagram сообщил супруг девушки. По словам мужа, сердце спортсменки остановилось во сне.

«Я сказал: «Я не могу ждать, пока смогу увидеть тебя снова» моему герою, моему лучшему другу, моему вдохновению, моей жене», - написал супруг Габриели Грюнвальд.

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Спортсменка на протяжении десяти лет боролась с раком, но не бросала тренировок.

В 2014 году Габриель Грюнвальд выступала за сборную США на чемпионате мира в закрытых помещениях, но осталась без награды. А на чемпионате США ей удалось завоевать золотую медаль.