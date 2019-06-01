Определены стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на финал ЛЧ

Тренерские штабы футбольных клубов «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» определились со стартовыми составами на финальный матч Лиги чемпионов сезона 2018/19. Стоит отметить, что и Юрген Клопп, и Маурисио Почеттино предсказуемо включили в них всех сильнейших игроков.

Так, ворота «Ливерпуля» с первых минут встречи будет защищать Алиссон. На поле выйдут Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане.

У «Тоттенхэма» на стражу ворот встанет Уго Льорис. В игру после стартового свистка вступят Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Мусса Сиссоко, Гарри Уинкс, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Сон Хын Мин и Гарри Кейн, который долгое время был травмирован. А вот Лукас Моура, оформивший хет-трик в полуфинале с «Аяксом», начнет встречу на скамейке запасных.

Матч пройдет сегодня, 1 июня, в Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи запланировано на 22.00 по московскому времени.