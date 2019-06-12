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Евро-2020: в Петербурге начался обратный отсчет до ЧЕ по футболу

Дарья Муромова
10:35 12.06.2019
Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

В Санкт-Петербурге в ночь на 12 июня запустили обратный отсчет до предстоящего чемпионата Европы, до которого остался ровно год.

Сделали это с помощью необычной видеоинсталляции. Экраном для нее стал разведенный Дворцовый мост.

Напомним, турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах: Баку, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Лондоне, Глазго, Дублине, Риме, Копенгагене, Мюнхене и Санкт-Петербурге. В Петербурге состоятся три игры группового этапа, а также четвертьфинал.

Продажа первых полутора миллионов билетов началась сегодня. Самые дешевые будут стоить 50 евро. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому иностранные болельщики смогут въехать на территорию страны без визы во время чемпионата Европы по футболу.

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