Опубликованы кадры с места ДТП, в котором погиб экс-футболист «Реала»

Появилось видео с места аварии под Севильей, в которой погиб бывший футболист «Атлетико» и «Реала», игрок сборной Хосе Антонио Рейес. Кадры опубликовал местный Antena3.

ДТП произошло на трассе A-376 по дороге из Севильи в Утреру. Отмечается, что футболист ехал за рулем Mercedes Brabus S550, превышая скорость. В какой-то момент он вылетел с трассы, и авто загорелось. Кроме него в салоне машины были еще два пассажира, один из которых выжил. Сам Рейес и его двоюродный брат погибли.

Ранее сообщалось, что в UEFA выразили соболезнования в связи с гибелью экс-футболиста «Атлетико», «Реала» и «Севильи», игрока сборной Испании. Кроме того, было объявлено о том, что перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», состоится минута молчания в память о погибшем Хосе Антонио Рейесе.