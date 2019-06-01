Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память об экс-футболисте «Реала»

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил о том, что перед финалом Лиги чемпионов, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», пройдет минута молчания в память о погибшем в ДТП 31 мая экс-футболисте сборной Испании Хосе Антонио Рейесе.

«Мы глубоко опечалены ужасными новостями о гибели Хосе Антонио Рейеса. Хотел бы выразить искренние соболезнования его семье и близким. У него была блестящая карьера. Я опечален из-за того, что его жизнь так трагически оборвалась», - отметил президент UEFA Александр Чеферин.

Авария произошла на трассе A-376 по дороге из Севильи в Утреру. Автомобиль Рейеса Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. В ДТП погиб и его двоюродный брат, сидевший сзади, второй пассажир получил серьезные ранения.

Ранее в UEFA выразили соболезнования в связи с гибелью экс-футболиста «Атлетико», «Реала» и «Севильи», игрока сборной Испании.