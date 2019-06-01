UEFA выразил соболезнования в связи с гибелью экс-футболиста «Арсенала» и «Реала»
В UEFA заявили, что Хосе Антонио Рейеса, погибшего в аварии, будет не хватать в футбольном мире.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выразил соболезнования в связи с гибелью экс-футболиста «Арсенала» и «Реала», игрока сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, попавшего в смертельное ДТП.
«Все в UEFA были шокированы и очень опечалены, узнав, что Хосе Антонио Рейес умер в возрасте 35 лет. Рейеса будет очень не хватать в футбольном мире. Наши мысли с его семьей и друзьями в это страшное время», - говорится в сообщении на официальной странице союза в Twitter.
Ранее сообщалось, что Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП, ему было 35 лет.
Напомним, Рейес сыграл 22 матча в составе сборной Испании, а также был обладателем 11 трофеев, в том числе победы в Лиге Европы.