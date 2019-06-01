Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выразил соболезнования в связи с гибелью экс-футболиста «Арсенала» и «Реала», игрока сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, попавшего в смертельное ДТП.

«Все в UEFA были шокированы и очень опечалены, узнав, что Хосе Антонио Рейес умер в возрасте 35 лет. Рейеса будет очень не хватать в футбольном мире. Наши мысли с его семьей и друзьями в это страшное время», - говорится в сообщении на официальной странице союза в Twitter.

Ранее сообщалось, что Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП, ему было 35 лет.

Напомним, Рейес сыграл 22 матча в составе сборной Испании, а также был обладателем 11 трофеев, в том числе победы в Лиге Европы.