Рекордное количество спортсменов переплыли Керченский пролив

Рекордный массовый заплыв через Керченский против на 5,5 км состоялся 1 июня. Как пишет ТАСС, 42 спортсмена из России, Испании и Британии преодолели дистанцию от Тамани до Керчи, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму.

По данным пресс-службы организатора международных плавательных стартов на открытой воде X-Waters Swim Beyond, в этом году все участники доплыли до финиша. В прошлом году на это решились только 30 человек.

«Заявки на участие подали 50 человек, из них 11 женщин. На старт вышли 42 пловца. Это является рекордом по сравнению с прошлым годом. Лучший результат сегодня - 1 час 15 минут», - отметили в пресс-службе.

По словам организаторов, руководство порта дало небольшое окно, во время которого было остановлено движение судов в акватории. Спортсменов не подвела и погода.

Кроме того, после заплыва участница из Британии призналась, что специально приехала впервые в Россию, чтобы переплыть пролив, и «это был лучший заплыв в ее жизни».

Всем участникам заплыва вручили дипломы и именные футболки с надписью: «Я переплыл/а Керченский пролив».