Экс-футболист «Арсенала» и «Атлетико» погиб в ДТП
Хосе Антонио Рейес является воспитанником «Севильи». Футболисту было 35 лет.
© Фото: Sevilla FC, Globallookpress
Бывший футболист лондонского клуба «Арсенал» и мадридского «Реала», игрок сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Об этом сообщается в Twitter клуба «Севилья», за которую спортсмен также выступал.
Известно, что футболисту было 35 лет. В настоящее время других подробностей происшествия не приводится.
Рейес является воспитанником «Севильи». На клубном уровне он стал обладателем 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с «Севильей» и «Атлетико».
В составе сборной Испании футболист сыграл 22 матча, а также забил четыре мяча.