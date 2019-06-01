Экс-футболист «Арсенала» и «Атлетико» погиб в ДТП

Бывший футболист лондонского клуба «Арсенал» и мадридского «Реала», игрок сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Об этом сообщается в Twitter клуба «Севилья», за которую спортсмен также выступал.

Известно, что футболисту было 35 лет. В настоящее время других подробностей происшествия не приводится.

Рейес является воспитанником «Севильи». На клубном уровне он стал обладателем 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с «Севильей» и «Атлетико».

В составе сборной Испании футболист сыграл 22 матча, а также забил четыре мяча.