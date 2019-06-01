СМИ: «Зенит» и «Барселона» договариваются о матче

Во время летнего межсезонья «Зенит» и «Барселона» могут провести товарищеский матч. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Уточняется, что инициатором стал петербургский клуб, который предложил провести игру в России 1 августа. При этом переговоры по данному вопросу между клубами находятся в продвинутой стадии.

Кроме того, «Барселона» намерена перед матчем в России провести еще две товарищеские встречи в Японии, а уже после - сыграть на своем поле за Кубок Жоана Гампера.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в проведении встречи «никаких сомнений нет».

Обе команды стали чемпионами в своих странах по результатам завершившегося сезона. Они гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон, попав в первую корзину при жеребьевке.