«Не сдавайтесь»: ФК «Зенит» поддержал смертельно больного Риксена

Петербургский ФК «Зенит» поддержал своего бывшего игрока Фернандо Риксена, объявившего о своей прощальном вечере в связи со своей неизлечимой болезнью.

Пресс-служба футбольного клуба опубликовала фотографии Риксена, когда тот играл за «сине-бело-голубых», выразив слова поддержки.

«Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета "Зенита", с вами. Не сдавайтесь!», - сказано в сообщении клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник российского клуба «Зенит» Фернандо Риксен анонсировал прощальный вечер из-за своего смертельного недуга, в результате которого более года назад лишился возможности разговаривать.

Напомним, Риксен выступал за петербургский футбольный клуб в 2006-2009-х годах.