Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020

В матче отборочного этапа к Чемпионату Европы 2020 года сборная России обыграла соперников из Кипра с минимальным счетом. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

Единственный мяч забил Алексей Ионов на 38-й минуте игры. После успешного обора на левом фланге в исполнении Зобнина, Роман сделал передачу в штрафную Федору Кудряшову, тот прострелил в центр и Ионов завершил атаку точным ударом в ближний угол ворот. Снаряд прошел точно под ногой вратаря киприотов Урко Рафаэля Пардо.

Россия играет в группе I с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

Напомним, в прошлом матче 8 июня сборная РФ по футболу победила Сан-Марино со счетом 9:0 и установила исторический рекорд.