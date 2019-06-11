«Я читал и улыбался»: вратарь Сан-Марино поблагодарил болельщиков РФ за поддержку

Голкипер сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку в своем Instagram. Он сказал «спасибо» своим болельщикам из России, которые решили написать ему после поражения в матче с российской сборной.

«Спасибо всем российским болельщикам. Благодаря вашим сообщениям (их слишком много), этот плохой вечер стал немного приятнее. Я хотел бы ответить каждому, но это невозможно. Обнимаю всех вас», - написал Бенедеттини.

Как вратарь Сан-Марино рассказал порталу Sports.ru, ни один фанат из России не прислал ему ничего оскорбительного, ему пришло только тысячи сообщений со словами поддержки.

«Я не считал, сколько именно сообщений мне пришло в Instagram, но кажется, что больше 4 тысяч. Я прочитал их все – и улыбался после каждого. Просто сидел, читал и улыбался», - подчеркнул футболист.

Напомним, игра, которая прошла 8 июня в Саранске завершилась невероятной победой сборной России, которой удалось забить 9 голов в ворота Сан-Марино. Этот матч стал самым результативным в истории российской сборной.

Элиа Бенедеттини принимал участия во всех встречах своей команды отборочного цикла Евро-2020, все они завершились для Сан-Марино поражениями. В итоге, несмотря на то, что Элиа Бенедеттини впервые в своей карьере пропустил 9 голов, в его Instagram прибавилось подписчиков.