«Люди с головой не дружат» - Липницкая высказалась об угрозах Медведевой

Российская фигуристка, Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая высказалась о неизвестных, которые пишут письма с угрозами в адрес Евгении Медведевой и рассказала о том, как реагировать на такие послания.

«Это бесполезно. Люди просто головой не дружат, это их проблема. Женя и так хорошо реагирует, держится, она сама давно знает, как с этим справляться, с тех пор, как подняла планку своих выступлений», - отметила Липницкая.

Российская фигуристка Евгения Медведева во время турне по Японии получила записку с угрозами. В послании неизвестные призвали спортсменку покинуть страну и заявили, что ее «ненавидят все японцы».

Медведева после случившегося заявила, что агрессивные пиьсма ей приходили и раньше. Поклонники выразили слова поддержки россиянке. Сама спортсменка поблагодарила фанатов и сообщила, что ее это послание не задело ее и не выбило из рабочей колеи.