В Москве задержали подозреваемых в похищении чемпиона России и Европы по тхэквондо

Столичные полицейские задержали троих похитителей чемпиона России и Европы по тхэквондо, бизнесмена Сергея Чмуля, еще один подозреваемый разыскивается, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что 24 мая четверо злоумышленников под видом сотрудников правоохранительных органов похитили спортсмена около одного из домов на улице Плющева. Преступники несколько дней удерживали Чмуля в разных квартирах, требуя от него 14 миллионов рублей.

После того, как предприниматель перевел злоумышленникам 12 миллионов рублей, 30 мая его оставили одного в помещении. Тхэквондист покинул квартиру самостоятельно и обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Вымогательство» и «Похищение человека».