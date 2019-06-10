Футболист напал на тренера соперника во время матча в Испании

Игрок испанского клуба «Иберия» Эстеве Родригес ударил главного тренера команды-соперника «Кан Буксерес» за 20 минут до конца матча.

В связи со случившимся ответный матч плей-офф за выход во второй дивизион Каталонии не был доигран. Практически в конце игры Родригес развязал драку и ударил тренера соперника.

Судья принял решение остановить матч. К моменту остановки ответной встречи «Кан Буксерес» вел со счетом 5:2.

Кадры, на которых запечатлен момент потасовки, был опубликован в Twitter журналиста Алекса Переса.