Сборная Португалии стала победителем Лиги наций

Сборная Португалии по футболу стала первым в истории победителем Лиги наций UEFA, обыграв команду Нидерландов со счетом 1:0. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Матч проходил в Порту. Гол в ворота голландцев на 62-й минуте игры забил нападающий испанской «Валенсии» и национальной команды Португалии Гонсало Гедеш.

В матче за бронзу сборная Англии обыграла команду Швейцарии.

Лучшим игроком турнира был объявлен полузащитник португальской сборной Бернарду Силва, а Криштиану Роналду с тремя забитыми голами стал лучшим бомбардиром финала. Лучшим молодым футболистом Лиги наций назвали полузащитника команды Нидерландов Френки де Йонга.

Напомним, сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. Трофей португальцы завоевали в 2016 году.

Первый розыгрыш турнира среди сборных Европы Лига наций 2018/2019 проводился под руководством UEFA. В турнире участвуют 55 национальных команд из Европы. Турнир призван заменить товарищеские матчи и связан с отборочным циклом к чемпионату Европы (в следующем году). Таким образом, он дает дополнительную возможность выхода в финал ряду национальных сборных.