Хэмилтон выиграл Гран-при Канады из-за штрафа Феттеля

Победу в гонке седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» на Гран-при Канады одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, несмотря на то, что пришел к финишу не первым. Первым финиша достиг гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, однако судьи решили наказать его за опасный маневр на 48-м круге, когда он срезал поворот, и его болид едва не врезался в шедший позади него болид Хэмилтона. В итоге рефери добавили к финальному времени Феттеля штрафные пять секунд, из-за чего он уступил победу сопернику.

С учетом штрафа Феттель, ставший вторым, уступил победителю 3,658 секунды. Замкнул первую тройку Шарль Леклер («Феррари», +4,696).

Феттель уже заявил, что не согласен с наложенным на него штрафом. Тем более, по его словам, болельщикам не стоит освистывать в данной ситуации неожиданно ставшего победителем гонки Льюиса Хэмилтона.

«Он не хотел попасть в опасную ситуацию, стоит освистывать тех, кто принимает такие решения. Это была отличная гонка, и болельщики приветствовали меня. Штраф? Это не делает наш вид спорта популярным. Люди хотят видеть именно гонки. Просто позор, когда принимаются такие забавные решения», - цитирует Феттеля Sportbox.ru.

Cтоит отметить, что российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят стал десятым (+1 круг), а его напарник Александер Албон из Таиланда финишировать не смог.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 21 по 23 июня во Франции.