ЦСКА стал 50-кратным чемпионом страны по баскетболу

Московский баскетбольный клуб ЦСКА, находясь в гостях, разгромил подмосковные «Химки» со счетом 80:62. Таким образом, армейцы одержали победу в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/19 и стали победителями турнира.

Счет в серии до трех побед составил 3:0 в пользу армейцев. Это означает, что учитывая победы ЦСКА в первенствах СССР, московский баскетбольный клуб стал чемпионом страны в 50-й раз.

Самым результативным баскетболистом матча стал американский защитник ЦСКА Кори Хиггинс, на счету которого 23 очка и 2 передачи. В «Химках» лучшим признан защитник Вячеслав Зайцев, набравший 22 очка, отдавший две передачи и сделавший пять подборов.

В сезоне-2018/19 прошедшая встреча между ЦСКА и «Химками» стала уже седьмой. В шести матчах победа была за армейцами, и лишь в одной досталась «Химкам». ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ восьмой раз подряд.