Умер экс-хоккеист «Спартака» и тренер Ильи Ковальчука Юрий Борисов

Бывший игрок хоккейного клуба «Спартак» ушел из жизни в возрасте 80 лет. О смерти спортсмена сообщается на официальном сайте красно-белых в понедельник, 10 июня. Причины смерти не называются.

Борисов выступал за «Спартак» с 1962 по 1969 год и стал в его составе двукратным чемпионом Советского Союза. Кроме того, хоккеист защищал цвета воскресенского «Химика» и ярославского «Торпедо».

По окончании профессиональной карьеры Борисов занялся тренерской деятельностью. Среди его воспитанников есть такие игроки, как Илья Ковальчук и Дмитрий Семин.

О дате и месте прощания со спортсменом будет сообщено дополнительно.