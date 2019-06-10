Умер экс-хоккеист «Спартака» и тренер Ильи Ковальчука Юрий Борисов
О дате и месте прощания со спортсменом будет сообщено дополнительно.
© Фото: spartakhc, Вконтакте
Бывший игрок хоккейного клуба «Спартак» ушел из жизни в возрасте 80 лет. О смерти спортсмена сообщается на официальном сайте красно-белых в понедельник, 10 июня. Причины смерти не называются.
Борисов выступал за «Спартак» с 1962 по 1969 год и стал в его составе двукратным чемпионом Советского Союза. Кроме того, хоккеист защищал цвета воскресенского «Химика» и ярославского «Торпедо».
По окончании профессиональной карьеры Борисов занялся тренерской деятельностью. Среди его воспитанников есть такие игроки, как Илья Ковальчук и Дмитрий Семин.
О дате и месте прощания со спортсменом будет сообщено дополнительно.