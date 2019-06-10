Смертельно больной экс-футболист «Зенита» анонсировал прощальный вечер

Бывший полузащитник питерского клуба Фернандо Риксен проведет прощальный вечер. Спортсмен неизлечимо болен.

«Привет, 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо», - заявил спортсмен в своем Twitter.

После такого заявления эксперты стали предполагать, что футболист решился на пассивную эвтаназию.

Однако автор биографии Фернандо Риксена опроверг эту информацию в своем микроблоге.

«Я бы хотел подчеркнуть, что 28 июня я последний раз появлюсь на публике. Другими словами, у меня нет намерения сделать этот день своим последним днем. Я продолжу сражаться, просто оставшаяся часть сражения пройдет вне света камер», - передал слова спортсмена Винсент де Врис.

Из-за болезни футболист лишился возможности говорить весной 2018 года. Общается он исключительно с помощью специального оборудования.

Фернандо Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 годы. В составе команды он завоевал чемпионство, а также Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.