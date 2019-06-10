Сборная РФ провела тренировку перед отборочным матчем Евро-2020

Сборная России провела тренировку в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе перед отборочным матчем Евро-2020, а главный тренер Станислав Черчесов принял участие в официальной предматчевой пресс-конференции.

Национальная команда прилетела в нижегородский аэропорт в воскресенье, 9 июня, а уже во вторник, 11 июня она сыграет против сборной Кипра. Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ранее российские футболисты разгромили игроков из Сан-Марино со счетом 9:0, встреча прошла в Саранске.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин убежден, что матч с Кипром станет одной из важнейших страниц в истории спортивной арены.