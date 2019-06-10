Сборная России по футболу прилетела в Нижний Новгород на матч с командой Кипра

Борт с игроками сборной России по футболу приземлился в Нижнем Новгороде. Там 11 июня пройдет матч отборочного турнира на чемпионат Европы, в ходе которого россияне встретятся с командой Кипра.

«Звезда» публикует кадры прибытия национальной сборной в аэропорт, где футболистов встречали поклонники.

10 июня у команд запланированы предматчевые тренировки. А уже завтра сборные встретятся на стадионе «Нижний Новгород».

Напомним, что в субботу россияне разгромили сборную Сан-Марино с рекордным счетом 9:0.