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NHL о скандале с Кузнецовым: нет оснований подвергать сомнению его слова

Василиса Морозова
18:34 31.05.2019
NHL закрыла дело в отношении Евгения Кузнецова по подозрению в употреблении наркотических веществ.
© Видео: Twitter © Фото: Monika Skolimowska, dpa, Globallookpress

Дело в отношении форварда Washington Capitals Евгения Кузнецова закрыто, заявил помощник комиссионера NHL Билл Дэйли, его слова приводит официальный сайт NHL.

«Мы проанализировали ситуацию с появлением видео в Сети 27 мая, изучение включало в себя интервью с Кузнецовым... Мы не нашли оснований ставить под сомнение его слова, мы считаем вопрос формально закрытым», - отметил он.

В Клубе NHL Washington Capitals отметили, что обсудили видео, опубликованное в социальных сетях, с самим Евгением Кузнецовым и приняли его извинения.

«Он оказался в неблагоприятной ситуации. Евгений - потрясающий игрок и активный член нашего коллектива, мы ожидаем, что он извлечет урок из этого инцидента и будет в дальнейшем соответствовать стандартам организации и своим собственным», - говорится в сообщении клуба.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Евгений Кузнецов разговаривал по телефону в номере отеле, на столе рядом был рассыпан белый порошок. Эти кадры вызвали огромный общественный резонанс. Кузнецову пришлось объяснять, что кадры были сняты летом 2018 года в Вегасе, когда его клуб взял Кубок Стэнли. По его словам, он зашел в номер к знакомым и вскоре покинул его.

Кроме того, хоккеист признался, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу.

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