Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован. Немецкий специалист получил травму во время тренировки национальной команды, в связи с чем у него возникла проблема с кровообращением.

Наставника немецкой сборной поместили в стационар университетской больницы во Фрайбурге. Жизни и здоровью тренера ничего не угрожает, однако тренеру нужен покой в ближайшее время.

На время лечения 59-летнего Лева руководить сборной Германии будет его ассистент Маркус Сорг.

В ближайшее время немцы примут участие в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Команда Германии сыграет с Белоруссией 8 июня в гостях, а 11 июня - с Эстонией у себя. Немецкая сборная выступает в группе С. Она уже провела один матч с командой Голландии и одержала победу со счетом 3:2.