Семак надеется, что «Зенит» предложит Кокорину новый контракт

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в интервью «Фонтанке», что считает нужным продлить контракт с осужденным после потасовки в Москве нападающим Александром Кокориным.

«Я надеюсь, что клуб предложит Саше новый контракт. Саша очень талантливый футболист, который сможет помочь команде», - сказал он.

Семак отметил, что не защищает Кокорина.

«События в октябре - это плохо. Все мы люди. Мое мнение: если человек раскаивается, то наказание чрезмерное», - добавил тренер.

По его словам, он сам живет в центре Петербурга и постоянно становится свидетелем «мата и драк». Он отметил, что если взять статистику по пятницам и субботам, то получится около 20 драк подобного масштаба, и никто из участвующих не получает реальные сроки.

«Мы имеем дело с выборочным показательным правосудием, и это лишнее напоминание: известным людям нельзя это делать… В случае Кокорина наказание неадекватное», - сказал Семак.

В данном случае сыграло роль отношение общества к молодым футболистам, у которых много денег. Вспоминая собственный опыт, тренер сказал, что у него самого в юности «были потасовочки», все они были несерьезные, «без поножовщины», отметил он.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами резонансного уголовного дела об участии в нескольких драках в Москве. Восьмого октября 2018 года от их действий пострадал водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук, а позднее молодые люди избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

В результате Кокорин был приговорен к году и шести месяцам лишения свободы, а Мамаев - к году и пяти месяцам.