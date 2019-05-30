Fantasy On Ice: Медведева и Туктамышева станцевали «горячий» танец

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео, на котором она вместе с другой спортсменкой из РФ - Елизаветой Туктамышевой «разогреваются» перед выступлением в Японии.

«Вот так леди разминаются!» – написала Медведева в Instagram.

На кадрах спортсменки изображают «горячий» танец, обнимаясь и подпевая музыке, позируют на фоне катка.

В шоу Fantasy on Ice, которое проходит в четырех японских городах (Макухари, Сендае, Кобе и Тояме), выступят фигуристы из России Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Евгений Плющенко.

Евгения Медведева является двукратным призером Олимпийских игра, а также двукратной чемпионкой мира, а Елизавета Туктамышева – чемпионка мира и Европы.